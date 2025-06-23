تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهما باستهداف معسكر أمن بالإسكندرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا باستهداف معسكر أمن مرغم بالإسكندرية، في القضية رقم 19783 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

محاكمة المتهمين في استهداف معسكر أمن الإسكندرية

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب في نفوسهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، إلى جانب الاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، وذلك بتوليهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكانت الأعمال الإرهابية من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمتهم النيابة أيضًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا ووفروا أسلحة وذخائر وأمدّوا بها الجماعة سالفة الذكر، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.