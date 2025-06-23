تأجيل أولى جلسات محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة الملثمين

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 37 متهمًا بالانضمام إلى جماعة "الملثمين" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، وذلك إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة الملثمين

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّوا قيادة في الجماعة المسماة "الملثمين"، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين من العاشر حتى الأخير بالانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقّوا فيها تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أهدافها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفّروا ونقلوا وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر بأموال وأسلحة ومعلومات وبيانات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضاءها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهم التاسع بأنه قام، بطريق مباشر وغير مباشر، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال أسلحة تقليدية وتعليم الأساليب القتالية، بأن أعدّ وجهّز معسكرات للجماعة سالفة الذكر، لعقد دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم أعضائها على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وطرق تصنيعها، وأخرى عن حرب العصابات والمدن، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم السابع والعشرين، وهو مصري الجنسية، بالالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، حيث التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، والتي تعتنق أفكارًا تكفيرية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائمها الإرهابية غير الموجهة إلى مصر، والإعداد لها، على النحو المبين بالتحقيقات.