تغريم إعلامية 100 ألف جنيه متهمة بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته

قضت محكمة القاهرة الأقتصادية، بتغريم إعلامية 100 الف جنيه لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

محاكمة المتهمة بسب وقذف خالد يوسف وشاليمار

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه اعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.

وأدعى مصطفي رمضان، دفاع المخرج خالد يوسف مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.