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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل أولى جلسات 6 متهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمه 6 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول وذلك لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

محاكمة المتهمين بالانضمام لـ جماعة إرهابية

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر.

واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الخامس بتولي قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي.

واتهمت النيابة العامة المتهمين جميعا بانهم استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لافكار ومعتقدات داعيه لارتكاب اعمال ارهابية ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين اعضاء جماعة الارهاب بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المتصله بشبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لافكار ومعتقدات الجماعه سالفه الذكر ونقل التكليفات بين اعضائها والمعلومات عن متعلقه بتحركاتهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

التجمع الدائرة الثانية إرهاب محكمة جنايات التجمع الأول تنظيم القاعدة الإرهابي

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