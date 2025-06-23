سيدة دهست أسرة كاملة.. التحقيقات تكشف تفاصيل حادث حي النرجس بالتجمع

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، كواليس وتفاصيل حادث دهس سيدة لأسرة كاملة في حي النرجس بالتجمع، ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين.

تفاصيل جديدة في حادث دهس التجمع

شهد حي النرجس بالتجمع الخامس حادثًا مروعًا ظهر اليوم، بعدما فقدت سيدة السيطرة على سيارتها، ودهست أسرة كاملة أثناء تنزّههم في إحدى الحدائق، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة ومتفرقة.

التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، كشفت أن الحادث وقع؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السيدة، ما تسبب في انحراف مفاجئ للسيارة واقتحامها الحديقة، حيث كانت الأسرة تتنزه.

السيدة توقفت فور الحادث وأبلغت الشرطة والإسعاف، وتم التحفظ عليها والسيارة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى، وتم إيداع جثة الضحية في المشرحة تحت تصرف النيابة.

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بالحادث، وانتقلت على الفور إلى محل البلاغ، وبدأت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساته، وتحديد المسؤوليات القانونية.