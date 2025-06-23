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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط. 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

ورود معلومات لضباط وحدة المباحث 


تعود وقائع القضية رقم 1775 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات للنقيب محمد جمال عبد العال معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط تفيد قيام " كريم . ع . أ " 22 عاما، عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة .

ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة 


وبتقنين الإجراءات قاد النقيب محمد جمال عبد العال معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم على اريكه أمام منزله وسط الزراعات وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري بندقية وبداخلها 4 طلقات نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على 21 امبول لمادة الشابو المخدر و نصف فرش حشيش مخدر ومبلغ مالي 1500 جنيه و هاتف محمول .


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 6 سنوات المواد المخدرة الحوطا الشرقية مركز ديروط

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