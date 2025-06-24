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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق في مرزعة مواشٍ بالعياط

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل مزرعة مواشي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بدائرة مركز العياط .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق في مزرعة مواشي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكلفت جهات التحقيقات خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي، بإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر حجم الخسائر التي سببها. وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق منطقة العياط مزرعة مواشي

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