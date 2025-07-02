كنت خايف.. شاب يتخلص من جثة شقيقه بعد إصابته بصعق كهربائي بالصف

حلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة شاب ملقى في الشارع بمدخل قرية في الصف، حيث تبين أنه أصيب بصعق كهربائي، أثناء عمله بصحبة شقيقه، وتخلص الأخير من الجثة بمكان العثور عليها، خوفا من المساءلة القانونية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة شاب في مدخل قرية بالصف.

وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لهوية الشاب، وتبين إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بصحبة شقيقه، ما أسفر عن مصرعه.

وكشفت التحريات أن شقيق الضحية تخلص من الجثة بمكان العثور عليها، خشية المساءلة القانونية، وتم ضبطه، وجار استجوابه لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.