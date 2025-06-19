التصريح بدفن سيدة دهستها سيارة ميكروباص في الهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدة أطاحت بها سيارة ميكروباص بمنطقة الهرم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستمعت لاقوال عدد من شهود العيان.

ولقيت سيدة مصرعها متأثرا بإصابتها، بعدما صدمتها سيارة ميكروباص بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغ من غرفة النجدة بمصرع سيدة صدمتها سيارة، علي انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة سيدة تبلغ من العمر 50عاما.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاه صدمتها سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجاري التحقيق مع السائق المتهم، وتولت النيابة التحقيقات.