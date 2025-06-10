دفن شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالبدرشين

قررت جهات التحقيق، التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية في منطقة البدرشين.

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية في منطقة البدرشين.

البداية كانت عندما تلقي مأمور قسم شرطة البدرشين بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوف، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بجروح وكسور، وإصابة شاب آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه إثر حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.