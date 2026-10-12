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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث مع مندوب اليمن بالجامعة العربية ملفات العمل المشترك

الوحدة الاقتصادية
الوحدة الاقتصادية
أ ش أ

أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس والجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير محمدي، اليوم /الاثنين/، للوزير المفوض عبدالملك علي دحان القائم بأعمال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة الجديد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.

وأعرب السفير محمدي عن تقديره لزيارة المندوب اليمني، ومباركته افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة للمجلس، مثمنا الدعم الذي تقدمه الجمهورية اليمنية للأمانة العامة للمجلس، وكذا مساندتها للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس.

وتناول اللقاء التباحث والتشاور حول مختلف أوجه التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجمهورية اليمنية، بما يدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.

السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجمهورية اليمنية

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