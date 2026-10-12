الرئيس عون يرحّب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي

رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان، تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، معتبراً أن القرار يعكس التزاماً أوروبياً ثابتاً بأمن لبنان واستقراره.

وقال عون - في بيان اليوم - إن القرار يؤكد الثقة بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المكلفتين حماية الوطن والمواطنين، إلى جانب سائر القوى الأمنية الشرعية الأخرى.

و أضاف أن البعثة، بما ستوفره من خبرة وتدريب ومشورة، ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وموقفها الرسمي بشأن حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وشكر الرئيس عون الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على هذه الخطوة، مؤكداً أن لبنان سيوفر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة، وأن هذا الدعم يشكل ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، بما يسهم في استمرار الشراكة مع أصدقاء لبنان.