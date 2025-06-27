العثور على جثة معلم بالمعاش داخل زراعات الموز بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة مُعلم بالمعاش، داخل إحدى زراعات الموز بقرية دندرة، التابعة لمركز قنا.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شخص داخل زراعات الموز بقرية دندرة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة على مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.