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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتقام ولاد العم.. حل لغز العثور على جثة في جبل دهشور| صورة

انتقام ولاد العم.. حل لغز العثور على جثة في جبل دهشور
انتقام ولاد العم.. حل لغز العثور على جثة في جبل دهشور
ندى سويفى

قبل مرور 24 ساعة، نجحت مباحث الجيزة في حل لغز العثور على جثة شاب ملقاة في الجبل بمنطقة زاوية دهشور بمدينة البدرشين جنوب المحافظة، وتبين أن 4 أبناء عمومة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بجبل زاوية دهشور.

انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر توجد على جسده آثار ضرب وسحل أدت لمقتله.

شكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لفحص ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الواقعة.

واعتمدت خطة البحث التي ترأسها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، على فحص خط سير المجني عليه وتحديد آخر مشاهدات له ومراجعة كاميرات المراقبة في آخر أماكن تواجد بها، حتى تم التوصل لهوية عدد من الأشخاص شوهدوا برفقته قبل العثور على جثته.

ونجحت التحريات، برئاسة العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد هاني عكاشة، مفتش مباحث البدرشين والعياط، في التوصل لملابسات الجريمة.

وتبين أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، أبناء عمومة القتيل، وتوجد بينهم خلافات قديمة قرروا على أثرها الانتقام منه، فقاموا باستدراجه إلى منطقة الجبل في زاوية دهشور، وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

نجحت قوة أمنية ترأسها الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث مركز البدرشين، في إلقاء القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن اختبائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مباحث الجيزة جثة شاب زاوية دهشور

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