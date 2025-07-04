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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

حلا شيحه
حلا شيحه

نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على موقع يوتيوب، فيديو، تحدثت فيه عن تجربتها مع ارتداء الحجاب.

وقالت حلا شيحة:  قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب، وشايفة ليه كده، وأنتي بتلبسي الحجاب، ليه أنتي مش محتاجاه، وربنا مش عايزك كده.

وتابعت شيحة: أنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد.

واستكملت حلا شيحة حديثها: في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا وبدعي لو ان الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني انه فرض، وبدأت اقرأ القرآن الكريم، خاصة السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور.

https://m.youtube.com/shorts/iznSlZSofFg
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