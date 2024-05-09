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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمور معقدة وصعبة.. خالد أبو بكر: أي فشل لمفاوضات رفح مسئولية أطرافها

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على إعلان مصدر مصرى رفيع المستوى اليوم مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين فى القاهرة، مشيرًا إلى أن الوفود غادر القاهرة دون اتفاق نهائي.

 

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن مصر قامت بجهود كبيرة لوقف القصف والتدخل في رفح، وحاولت الوصول لأقصى درجات الاتفاق بين الأطراف، وأي فشل لهذه المفاوضات فهو مسئولية أطرافها.

 

وأشار إلى أنه ربما يكون خطة بديلة ومرسومة لاقتحام رفح، في ظل التحركات الإسرائيلية، مضيفًا:" الواقع يقول إن إسرائيل قد تقدم على اقتحام رفح.. والأمور معقدة وصعبة، ورفح الفلسطينية وفقًا للقانون تخضع لسلطة الاحتلال.. وللأسف بما نراه في غزة، لا قانون دولي ولا غيرهم والحكم للقوة، والساعات القادمة ستشهد تحركات ميدانية".

خالد أبو بكر فلسطين الاحتلال حماس وإسرائيل توك شو

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