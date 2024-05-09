يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

- نيسان صنى موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 41 لتر ، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

عزم دوران هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 156 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من 689 ألف جنيه، وتصل الي 810 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 85 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 669 ألف جنيه .

- بروتون ساجا موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2024 تصل الي 95 حصان، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 120 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 40 لتر .

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة بروتون ساجا موديل 2024 تباع بسعر 659 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

تستهلك سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 من الوقود 7 لتر من أجل قطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 141 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 700 ألف جنيه .