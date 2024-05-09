عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات 2024
أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

في ظل التخفيضات.. سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

سيارات هاتشباك 2024 تباع بالسعر الرسمي في مصر.. صور

- نيسان صنى موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 41 لتر ، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

عزم دوران هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 156 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من 689 ألف جنيه، وتصل الي 810 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 85 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 669 ألف جنيه .

- بروتون ساجا موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2024 تصل الي 95 حصان، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 120 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 40 لتر .

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة بروتون ساجا موديل 2024 تباع بسعر 659 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات 2024 سيدان بالسوق المصري

تستهلك سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 من الوقود 7 لتر من أجل قطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 141 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 700 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى طرازات السيارات الجديدة قيمة الاوفر برايس السعر الرسمي نيسان صني موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

شاهد| لاندروفر ديفندر 2025 الجديدة

إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار ؟

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

تراجعت 156 ألف جنيه.. سعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

في ظل التخفيضات.. سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

خطوات إصدار تصريح الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج

ترهيب مفضوح.. بيان عاجل للخارجية القطرية بشأن اعتداء مستوطنين على الأونروا

التاكسي الطائر.. وسيلة نقل جديدة في السعودية لخدمة الحجاج

برلماني: قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن وصلت 980.4 مليون دولار 2022|خاص

أقصى عقوبة على الشحات| لماذا استعان محامي الشيبي برامز جلال لإدانة لاعب الأهلي

البيت الأبيض: بايدن أعرب لنتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارا وتكرارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عودتهم.. 10 صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فيديو

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-