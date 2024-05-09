السيارات الكهربائية تعتمد على بطاريات لتعمل من خلال توازن دقيق للتفاعلات الكيميائية، وعندما ترتفع درجات الحرارة ، لا تحدث هذه التفاعلات الكيميائية بالسرعة نفسها، مما يتسبب في عمل البطارية بجدية أكبر واستهلاك الطاقة بسرعة أكبر .

إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار

بالإضافة الي ان القيادة لفترة طويلة بـ سيارة كهربائية في الطقس الحار يؤثر ذلك على عمل البطارية وعلى كفاءة الشحن ومدي القيادة.

السيارات الكهربائية تعمل بكفاءة أقل في الطقس الحار لأن ارتفاع درجة الحرارة يعمل علي تقليل إنتاج الطاقة، وهو ما يترجم إلى نطاق قيادة أقل من المعتاد.

إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار

وبالتالي عندما ترتفع درجة حرارة بطارية السيارة الكهربائية الخاصة بك في الطقس الحار، يكون من الصعب عليها أن تبرد أكثر من محرك الاحتراق، ويساهم ذلك في تقليل النطاق ويمكن أن يؤثر على صحة البطارية على المدى الطويل إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار

عند شحن السيارة الكهربائية خلال الطقس الحرارة يستغرق ذلك وقتًا أطول من المعتاد ، وذلك لان درجة الحرارة تعمل على إبطاء عمل البطارية، سواء كنت تقوم بتفريغ الطاقة أو تخزينها.

إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار

درجة الحرارة المثالية لسيارتك الكهربائية تتراوح ما بين 20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية وعند ذلك الحد تعتبر السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وستمنحك أعلى أداء للبطارية، وذلك يؤدي إلى مدى أطول وأوقات شحن أقصر.

- إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار وتجنب المشاكل بها :

إرشادات للسيارات الكهربائية للعمل بكفاءة خلال الطقس الحار

1- تقليل عمل التكييف .

2- الحد من استخدام وسائل الترفيه بالسيارة .

3- تفعيل وضع الايكو .

4- ركن السيارة بعيدا عن أشعة الشمس .

5- الكشف علي ضغط الإطارات .