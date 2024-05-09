شاهد| لاندروفر ديفندر 2025 الجديدة

أعلنت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2025 ، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر ديفندر بتصميم أنيق وعصري .

لاندروفر ديفندر موديل 2025 الجديدة

حصلت سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2025 الجديدة علي العديد من التحديثات المتعددة وذلك لتحسين مستويات الراحة والفخامة، بالاضافة الي احتوائها علي محرك ديزل .

لاندروفر ديفندر موديل 2025 الجديدة

تم طرح سيارة ديفندر في عام 2019 لتعطي أفضل أداء علي الطرق الوعرة، وتهدف لاندروفر من هذه التحديثات الجديدة الي رفع مستوى الفخامة في ديفندر .

- محرك لاندروفر ديفندر موديل 2025 :

لاندروفر ديفندر موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتعمل بتقنية الهايبرد الخفيف ، وتنتج قوة 350 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 700 نيوتن/متر .

- مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2025 :

لاندروفر ديفندر موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة من ضمنها، مساند رأس جديدة، وبها كسوة جديدة من الجلود الفاخرة للمقاعد، ولمسات جمالية داكنة في مختلف أنحاء المقصورة من أجل تعزيز شعور الفخامة بها، وإضافة جيوب جديدة على جوانب الكونسول الأوسط .