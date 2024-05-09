عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

بدون زيادات .. أسعار
بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV .

 وجاءت هذه السيارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، ومن ضمن السيارات التي انخفضت أسعارها شيفروليه كابتيفا موديل 2024 .

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

أرخص 3 سيارات لا تتعدى الـ100 ألف جنيه.. تعرف عليها

سيارات سيدان جديدة لا تتخطى 650 ألف جنيه

- مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، ومدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، مدخل USB، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة.

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

بالإضافة الي ان سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تمتلك أيضا ، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، ومقاعد كهربائية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف، و ريموت كنترول .

- محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

سعه خزان وقود سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل الي 52 لتر ، وبها عزم دران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج الي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر جديد يصل الي مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر جديد يصل الي مليون و 520 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى السيدان الـ SUV شيفروليه كابتيفا موديل 2024 مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2024 اسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

آثار كارثية .. السيسي والخصاونة يؤكدان الرفض الكامل لأي عمليات عسكرية في رفح

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

موضوعات متعلقة

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

في ظل التخفيضات.. سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة.. تعرف عليها

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصرية

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح

تطورات جديدة في إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة بالجيزة |القصة كاملة

مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-