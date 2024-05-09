بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV .
وجاءت هذه السيارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، ومن ضمن السيارات التي انخفضت أسعارها شيفروليه كابتيفا موديل 2024 .
- مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :
زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، ومدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، مدخل USB، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة.
بالإضافة الي ان سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تمتلك أيضا ، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، ومقاعد كهربائية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف، و ريموت كنترول .
- محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل الي 52 لتر ، وبها عزم دران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج الي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر جديد يصل الي مليون و 470 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر جديد يصل الي مليون و 520 ألف جنيه .