يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV .

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، ومن ضمن السيارات التي انخفضت أسعارها شيفروليه كابتيفا موديل 2024 .

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

- مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، ومدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، مدخل USB، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة.

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

بالإضافة الي ان سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تمتلك أيضا ، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، ومقاعد كهربائية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف، و ريموت كنترول .

- محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

سعه خزان وقود سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل الي 52 لتر ، وبها عزم دران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج الي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

بدون زيادات .. أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بمصر

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر جديد يصل الي مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر جديد يصل الي مليون و 520 ألف جنيه .