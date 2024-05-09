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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قاهر آيفون.. هواوي تفاجئ الجميع بأفضل هاتف مزود بكاميرا في العالم

Huawei Pura 70 Ultra
Huawei Pura 70 Ultra

توج أحدث هواتف شركة هواوي Huawei الصينية، والذي تم إطلاقه تحت اسم Pura 70 Ultra، بلقب "أفضل هاتف مزود بكاميرا في العالم" من قبل منصة التقييمات العالمية DXOMark.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حقق هاتف هواوي الرائد Huawei Pura 70 Ultra، رقما قياسيا بلغ 163، ضمن مؤشر DXOMark لتصبح كاميرته أفضل كاميرا هاتف أندرويد ذكي على الإطلاق.

 

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كشف اختبار DxOMark، عن نقاط القوة الرئيسية التي تجعل هاتف هواوي الجديد Pura 70 Ultra في صداراة قائمة الهواتف المخصصة للتصوير الفوتوغرافي، وهي كالآتي:

Huawei Pura 70 Ultra

- التميز المتسق: توفر كاميرا هاتف هواوي Pura 70 Ultra جودة صورة استثنائية عبر التعرض واللون والتركيز التلقائي، مما يضمن الحصول على صور رائعة باستمرار.

- تكبير لا مثيل له: تضع كاميرا هواوي Pura 70 Ultra معيارا جديدا لتكبير الصورة، حيث تلتقط تفاصيل حادة على أي مستوى تكبير.

- قدرات استثنائية في تصوير الماكرو: تم تحسين التصوير الفوتوغرافي عن قرب وتصوير الماكرو على هذا الهاتف، مما ينتج صورًا واضحة بتفاصيل استثنائية.

- بورتريه احترافي: يتألق جهاز Pura 70 Ultra في الجمع بين التركيز البؤري التلقائي السريع والدقيق مع فتحة عدسة متغيرة يعني صورا مذهلة، كما يضمن ضبابية الخلفية الطبيعية والعزل الدقيق للهدف الحصول على صور جميلة للأفراد أو المجموعات.

في حين أن Pura 70 Ultra يسود في مجال التصوير الفوتوغرافي الثابت، فإن DxOMark يعترف بوجود عيب محتمل فيما يتعلق بتسجيل الفيديو. وقد أبلغوا عن بعض الصعوبات التي يواجهها المستخدم بسبب عدم الاستقرار وفقدان تفاصيل الصورة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Huawei Pura 70 Ultra

مواصفات الكاميرا الرئيسية لهاتف هواوي Pura 70 Ultra:

الكاميرا الرئيسية: مستشعر مقاس بوصة واحدة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة F1.6-F4.0 وتثبيت إزاحة المستشعر
مستشعر فائق الاتساع: بدقة 40 ميجابكسل بفتحة F2.2
مستشعر تليفوتوغرافي ماكرو: بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.1 ومثبت بصري OIS.

هواوي Huawei Pura 70 Ultra Huawei Pura 70 Ultra هواوي Pura 70 Ultra

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