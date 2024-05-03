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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مدمر آيفون من هواوي يصل السعودية بهذا السعر.. تفاصيل

سعر جوال هواوي Pura
سعر جوال هواوي Pura 70 Ultra في السعودية

تحظى أحدث جوالات هواوي Pura 70 Ultra، باهتمام  كبير من قبل محبي Huawei بسبب مواصفاته المذهلة التي تجعله منافسا قويا لهواتف آيفون وسامسونج الرائدة.

وأوضحت هواوي السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة آكس (تويتر سابقا)، إن جوال Huawei Pura 70 Ultra، سيكون متاحا للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 15 مايو الجاري، وسيتم على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في البلاد يوم 27 مايو.

 

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سعر جوال هواوي Pura 70 Ultra في السعودية

وتشير بعض التقارير، إلى أن سعر جوال هواوي Huawei Pura 70 Ultra في المملكة العربية السعودية سيبدأ من 2,900 ريال سعودي، للإصدار بسعة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز جوال هواوي Pura 70 Ultra، بشاشة كبيرة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز بطبقة حماية قوية مضادة للكسر مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass، وذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع.

سعر جوال هواوي Pura 70 Ultra في السعودية

ويتمتع جوال هواوي Pura 70 Ultra، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، قابلة للسحب تضم مستشعر بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f / 1.6 - 4.0 وطول بؤري قدره 22.5 مليميتر، مصحوبا عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتم تشغيل جوال هواوي Pura 70 Ultra، بواسطة معالج من نوع Kirin 9010، والمطور بمعمارية 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة  512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

سعر جوال هواوي Pura 70 Ultra في السعودية

ويحزم جوال هواوي Pura 70 Ultra، على بطارية تبلغ قوتها 5200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ودعما للاتصال بنظامي الأقمار الصناعية داخل الصين Beidou و Tiantong لإرسال الرسائل والصور وإجراء المكالمات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2 من هواوي.

سعر جوال هواوي Pura 70 Ultra في السعودية
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