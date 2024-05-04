بسعر خرافي.. أحدث وأقوى هواتف هواوي تكتسح الأسواق العالمية

أطلقت شركة هواوي Huawei، مؤخرا سلسلة هواتف Pura 70 لأول مرة في السوق العالمية، بدءا من ماليزيا ووصلت أخيرا إلى السوق الأوروبية، والتي تتضمن 3 طرازات هي: Pura 70 وPura 70 Pro وPura 70 Ultra.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتفي هواوي Pura 70 Ultra وPro، بشاشات كبيرة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياس كلاهما 6.8 بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع، فيما يحتوي الطراز الأساسي بالتشكيلة على شاشة أصغر قليلا مقاس 6.6 بوصة.

وتحت الغطاء، يعمل هاتف Pura 70، بمعالج هواوي المتطور Kirin 900S1، في حين تم تجهيز طرازي Ultra وPro، بأحدث معالجات الشركة الصينية Kirin 9010، وتأتي هذه الطرازات العالمية مزودة بواجهة النظام المحدثة من هواوي EMUI 14.2، بدلا من HarmonyOS الموجود على الطرازات الصينية.

وبالنسبة لإعدادات الكاميرا فالنماذج تختلف، يتميز الطراز الرائد Pura 70 Ultra بإعداد فريد من نوعه يتضمن كاميرا أساسية كبيرة مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة قابلة للسحب، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 3.5 مرة، ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

هاتف هواوي Pura 70 Ultra

بينما يحتوي إصدار هواوي Pura 70 Pro،على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعما لتقنية تثبيت الصورة OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل مع OIS وتقريب بصري 3.5x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12.5 ميجابكسل.

ويشترك الطراز القياسي في المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل لجهاز Pro ولكنه يحتوي على إعداد عدسة مقربة مختلفة، مع عدسة بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل مع OIS وتقريب بصري 5x، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

هاتف هواوي Pura 70 Pro

ومن أبرز الإختلافات الرئيسية أيضا بين طرازات هواوي الثلاثة هي أحجام البطاريات، حيث يحزم طراز Pura 70 Ultra بطارية ضخمة بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 80 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

وزودت هواوي هاتف Pura 70 Pro ببطارية أصغر قليلا تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، مع نفس إمكانيات الشحن، فيما يحتوي جهاز Pura 70 القياسي على بطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

هاتف هواوي Pura 70

التسعير والتوافر:



في الأسواق الأوروبية، يبلغ سعر هاتف هواوي Pura 70 حوالي 999 يورو (أي ما يعادل 51.542 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويتوفر باللون الأسود أو الأبيض.

ويتوفر طراز هواوي Pura 70 Pro أيضا باللون الأسود أو الأبيض مع نفس خيار الذاكرة والتخزين، ويبلغ سعره حوالي 1199 يورو (أي ما يعادل 61.861 جنيها مصريا).

بينما يبلغ سعر الطراز الرائد Pura 70 Ultra، حوالي 1499 يورو (أي ما يعادل 77.339 جنيها مصريا)، ويأتي باللون الأسود أو البني أو الأخضر، للنسخة بسعة 16 رام + 512 جيجابايت من التخزين.