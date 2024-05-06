تصرف غريب.. شاهد ماذا فعلت أمريكية مع زوجها لإنجاب أطفال جدد

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، ان امرأة من فلوريدا، تصدرت عناوين الأخبار بشأن الرضاعة الطبيعية لزوجها، حيث إن الزوجين يفكران في إنجاب طفل آخر، لذلك تبدأ في الرضاعة مرة أخرى.

وقالت راشيل بيلي، 31 عامًا، وزوجها ألكسندر، 30 عامًا، إنهما "حزينان" على تجربة الرضاعة الطبيعية منذ أن توقف جسدها عن إنتاج الحليب في العام الماضي.

والآن، يفكران في إنجاب طفل رابع، لذا يواصلان هذه العادة التي بدأت في عام 2016، حيث نسيت السيدة بيلي مضخة الثدي أثناء رحلة بحرية للأزواج، ما أدى إلى احتقان ثدييها بشكل مؤلم.

وقالت الزوجة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت خائفة من الإصابة بالعدوى، لذلك قررنا أن زوجي سيحاول شرب الحليب ليخفف عني".

وأضافت "كنا متوترين بشأن فكرة إرضاعه مني لأننا اعتقدنا أن الأمر يبدو غريبًا، ولكن بمجرد أن فعلنا ذلك، أدركنا أن الأمر على ما يرام تمامًا."

وأوضحت الصحيفة ان الزوجان استمرا في هذه الممارسة بعد ولادة طفليهما الأصغر، حيث قامت السيدة بيلي بإرضاع زوجها في وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

وتدعي السيدة بيلي أنه نظرًا لأن حليبها "مغذي للغاية"، فقد منع ألكسندر من الإصابة بنزلة برد لأكثر من عامين وترك بشرته متوهجة.

وتابعت انه انتهى به الأمر إلى أن يحب طعم الحليب منها ويفضله على حليب البقر الآن، في حين أن حليب الرضاعة مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين د والكالسيوم لبناء جهاز المناعة لدى الطفل، إلا أن هناك أدلة محدودة تشير إلى أنه مفيد للبالغين.

أشارت إحدى المراجعات لعام 2019 إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات في حليب الثدي يمكن أن تحسن حالات الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد، على الرغم من أن الفريق أشار إلى أن هناك حاجة لدراسات أكبر لتأكيد ذلك.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الملكية للطب أن أي فوائد صحية لدى البالغين "لا تصمد سريريا"، وأنه لم تظهر أي دراسات أي فوائد ملموسة "بخلاف تأثير الدواء الوهمي".

وقال الفريق: "إن حليب الرضاعة يقدم للباحثين الكثير من الوعود على مستوى المكونات أو الخلايا الجذعية".

وحذر الفريق من أن شرب حليب الرضاعة يمكن أن ينشر أمراضًا مثل التهاب الكبد B وC وفيروس نقص المناعة البشرية والزهري، بالإضافة إلى الأمراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا قام شخص بالغ بشراء الحليب عبر الإنترنت من شخص لا يعرفه.