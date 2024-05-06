عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف غريب.. شاهد ماذا فعلت أمريكية مع زوجها لإنجاب أطفال جدد

صدى البلد

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، ان  امرأة من فلوريدا، تصدرت عناوين الأخبار بشأن الرضاعة الطبيعية لزوجها، حيث إن الزوجين يفكران في إنجاب طفل آخر، لذلك تبدأ في الرضاعة مرة أخرى. 

وقالت راشيل بيلي، 31 عامًا، وزوجها ألكسندر، 30 عامًا، إنهما "حزينان" على تجربة الرضاعة الطبيعية منذ أن توقف جسدها عن إنتاج الحليب في العام الماضي. 

والآن، يفكران في إنجاب طفل رابع، لذا يواصلان هذه العادة التي بدأت في عام 2016، حيث نسيت السيدة بيلي مضخة الثدي أثناء رحلة بحرية للأزواج، ما أدى إلى احتقان ثدييها بشكل مؤلم.

وقالت الزوجة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت خائفة من الإصابة بالعدوى، لذلك قررنا أن زوجي سيحاول شرب الحليب ليخفف عني". 

وأضافت "كنا متوترين بشأن فكرة إرضاعه مني لأننا اعتقدنا أن الأمر يبدو غريبًا، ولكن بمجرد أن فعلنا ذلك، أدركنا أن الأمر على ما يرام تمامًا." 

وأوضحت الصحيفة ان  الزوجان استمرا  في هذه الممارسة بعد ولادة طفليهما الأصغر، حيث قامت السيدة بيلي بإرضاع زوجها في وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

وتدعي السيدة بيلي أنه نظرًا لأن حليبها "مغذي للغاية"، فقد منع ألكسندر من الإصابة بنزلة برد لأكثر من عامين وترك بشرته متوهجة.

وتابعت انه انتهى به الأمر إلى أن يحب طعم الحليب منها ويفضله على حليب البقر الآن، في حين أن حليب الرضاعة مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين د والكالسيوم لبناء جهاز المناعة لدى الطفل، إلا أن هناك أدلة محدودة تشير إلى أنه مفيد للبالغين. 

أشارت إحدى المراجعات لعام 2019 إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات في حليب الثدي يمكن أن تحسن حالات الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد، على الرغم من أن الفريق أشار إلى أن هناك حاجة لدراسات أكبر لتأكيد ذلك.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الملكية للطب أن أي فوائد صحية لدى البالغين "لا تصمد سريريا"، وأنه لم تظهر أي دراسات أي فوائد ملموسة "بخلاف تأثير الدواء الوهمي". 

وقال الفريق: "إن حليب الرضاعة يقدم للباحثين الكثير من الوعود على مستوى المكونات أو الخلايا الجذعية". 

وحذر الفريق من أن شرب حليب الرضاعة يمكن أن ينشر أمراضًا مثل التهاب الكبد B وC وفيروس نقص المناعة البشرية والزهري، بالإضافة إلى الأمراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا قام شخص بالغ بشراء الحليب عبر الإنترنت من شخص لا يعرفه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

صحف عالمية عن اكتشاف سيناء الأثري: الجيوش كانت هنا

ترشيحاتنا

لماذا تتعثر المفاوضات؟.. عمرو أديب يكشف مخططات الجانب الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لميس الحديدي: اتحاد القبائل العربية طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ