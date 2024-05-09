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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

15 مايو القادم.. الوثائقية تعرض فيلم "فلسطين.. ما وراء النكبة"

صدى البلد

قال الإعلامى شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه يتم العمل على توثيق أصل القضية الفلسطينية وقريبًا سيعرض فيلم بعنوان "فلسطين.. ما وراء النكبة".

وقال شريف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة أن القناة الوثائقية مشتبكة مع الاحداث التي تقع في الحاضر.

 وأوضح رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركة المتحدة أن القناة الوثائقية ترصد ما حدث منذ 8 اكتوبر الماضي وما تلاها حتى وقتنا الحالي

النكبة

وتابع شريف سعيد ان القضية الفلسطينية تمتد من وقت النكبة 15 مايو 1948 حتى الوقت الحالي ويتم صهر القضية فى مسميات مختلفة حيث البداية كانت بالحرب على فلسطين ثم تقسيمها ثم الضفة الغربية ثم غزة ثم رفح الفلسطينية ثم مخططات التهجير.

وأوضح شريف سعيد أن العمل على القضية الفلسطينية يتم عبر عدة مستويات منها أصل القضية وفي 15 مايو القادم سيتم عرض فيلم فلسطين ما وراء النكبه معقبا ثم سيتم عرض فيلم وثائقي خاص بالمعبر.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القضية الفلسطينية القناة الوثائقية المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج “الحياة اليوم قطاع الانتاج الوثائقي قناة الوثائقية

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