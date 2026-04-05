الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة في مارس|توفير سلع بأسعار مخفضة وإزالات للمعتدين على الأراضي

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خلال شهر مارس، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي ركزت على دعم المنتفعين، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وحماية الرقعة الزراعية.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم خلال مارس الماضي، تنفيذ إزالات فورية لنحو 22 حالة تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة عيد الفطر المبارك، ذلك بالإضافة الى نجاج الهيئة ضمن "الموجة 28" في إزالة 119 حالة تعدي بمساحة اجمالية، تصل إلى 7 فدان، و5 قيراط، و13 سهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الخطيب إلى مساهمة الهيئة  في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر منافذها الثابتة والمتنقلة، حيث تم إطلاق قوافل في محافظات: كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، ومحافظات القاهرة الكبرى، لبيع منتجات الإصلاح الزراعي بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة 25%، فضلا عن المشاركة بفاعلية في معرض "أهلاً رمضان" وإطلاق الخيم الرمضانية بالمديريات، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات المشروعات (بيض، سلع أساسية) في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنافذ الثابتة بالمديريات وديوان عام الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة استقرار الحالة العامة والصحية لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مع استمرار العمل بانتظام في مصانع الأعلاف، المناحل، والصيدليات البيطرية، فضلا أنه تم تأمين توافر الأعلاف اللازمة لمشروعات التصنيع خلال أيام العطلات لضمان استدامة الإنتاج.

وفي إطار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، أشار "الخطيب"، إلى أنه تم متابعة توافر تقاوي المحاصيل لتلبية احتياجات المزارعين المنتفعين خلال الموسم الزراعي الجديد، فضلا عن مواصلة صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج خلال الإجازات، مع تشديد الرقابة على انتظام السجلات والدورة المستندية بالجمعيات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا الى رفع حالة الاستعداد القصوى لبدء موسم حصاد القمح، تحت شعار "توريد كل حبة قمح" لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

تكثيف المرور الميداني

واضاف أنه تم تكثيف المرور الميداني، حيث شملت الجولات مديرية بني سويف، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المنتفعين، مع التأكيد على التواجد الميداني لغرف العمليات لمتابعة المشروعات الإنتاجية وحماية الأراضي على مدار الساعة.

