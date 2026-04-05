هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خلال 15 يومًا.. الزراعة تزيل 72 تعديًا على الأراضي وأملاك الدولة وتكثف أعمال التطهير

أعمال تعدي
أعمال تعدي
شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا رسميًا يستعرض جهود قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر مارس، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل الميداني المكثف، وحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية  لخدمة المنتفعين.

وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم خلال النصف الثاني من شهر مارس، إزالة 72 حالة تعدي في المهد على أراضي زراعية وأملاك دولة على مساحة تقدر بـ 9323 مترًا، بمناطق برج العرب، وبنجر السكر، ومطروح، بالإضافة الى فحص والرد على 32 نقطة متغير مكاني مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا الى استكمال أعمال إزالة التعديات على طرق الخدمة بجمعية الغزالي "مراقبة البستان" لضمان سيولة الحركة وخدمة المزي المزارع.

وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم خلال ذات الفترة، تطهير 38 مسقى فرعياً وخاصاً بأطوال إجمالية بلغت 41,300 متر، فضلا عن تطهير 36 مصرفاً بأطوال بلغت 41,300 متر بنطاق مراقبات شمال البحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ.

وأوضح فوزي أنه خلال جولته التفقدية لمراقبة البستان وأقسامها المختلفة، قد تم التوجيه بحل مشكلات العاملين فوراً،  كما تفقد جمعيتي "الشعراوي" و"شباب البستان" للتأكد من انتظام عمليات صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع استمرار المتابعة الدقيقة لصرف أسمدة المحاصيل الشتوية بكافة مراقبات التنمية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية، قد نشاطاً إرشادياً مكثفاً لدعم المزارعين، حيث تم عقد 28 ندوة إرشادية تناولت التوصيات الفنية لمحاصيل القمح، الموالح، والفول البلدي، بالإضافة إلى التوعية بالتعامل مع التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، فضلا عن تنفيذ 10 أيام حقلية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية لمحاصيل الطماطم والقمح، لنقل أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية.

رفع كفاءة المخازن

وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على تطوير ورفع كفاءة جمعيات: تعمير الصحاري، السرور، زراعيين الإسماعيلية بمراقبة الإسماعيلية، كما تم التنبيه على مجالس إدارات الجمعيات برفع كفاءة المخازن والتأمين عليها ضد الحريق، لافتا إلى مواصلة الجمعيات أعمال حصاد  محصول بنجر السكر بمراقبات الدقهلية، صان الحجر، وسهل الحسينية، كذلك تم الانتهاء من كافة طلبات "تكافل وكرامة" الواردة من الشؤون الاجتماعية لخدمة أبناء المناطق المستصلحة.

وزارة الزراعة استصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة وأملاك دولة

حريق
حريق
حريق

