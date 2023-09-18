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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استخراج تصريح العمل 2023 .. خطوات بسيطة وسهلة

تصريح العمل 2023
تصريح العمل 2023

طريقة استخراج تصريح العمل 2023،  يتصدر محرك البحث جوجل، حيث يبحث الكثير من المواطنين من راغبي السفر إلى الخارج وكذلك العاملين في الخارج والمتواجدين في إجازات ، على شبكة المعلومات الدولية، لمعرفة طريقة ورسوم وخطوات استخراج تصريح العمل 2023.

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استخراج تصريح العمل 2023

ومن جانبها تتيح وزارة الداخلية خدمات إلكترونية حديثة عبر بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، من بينها خدمة إصدار تصريح العمل 2023، حيث يتم استخراج تصريح العمل الإلكتروني من بوابة الوزارة في ساعات قليلة بطريق سهلة ومتاحة للجميع، كما يمكن استخراج تصريح العمل من الإدارة العامة لتصاريح العمل بـ مجمع الخدمات الأمني في القاهرة الجديدة.

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة استخراج تصريح العمل 2023، وفقا لما تقدمه الوزارة من إجراءات تفعيل التكنولوجيا الحديثة في الإدارات المختلفة للوزارة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية للجماهير، والتي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة سعيا إلى تسهيل الإجراءات على كاهل المواطن وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم في حصول المواطنين على الخدمات.

طريقة استخراج تصريح العمل 2023

وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج تصريح العمل 2023، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الإنترنت، واستكمال إجراءات استخراج تصريح العمل، حيث تتيح الوزارة من خلال دليل الخدمات على بوابة وزارة الداخلية خدمة استخراج تصريح العمل.

ولاستخراج تصريح العمل 2023 يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية من الرابط من هنا، ثم عمل تسجيل مستخدم جديد وتسجيل البيانات المدونة في بطاقة الرقم القومي، ثم الضغط على دليل الخدمات أعلى الصفحة على اليمين، ثم إختيار طلب استخراج تصريح العمل، واستكمال الإجراءات والخطوات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

  1. - 3 صور شخصية لمقدم الطلب.
  2. - صورة من تأشيرة السفر.
  3. - صورة الصفحة الأولى من جواز السفر.
  4. - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  5. - يتم شراء ورقة تسمي «طلب لأول مرة» من الإدارة.
  6. - دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.

وعن طريقة استخراج تصريح العمل 2023، يجب بعد تحضير الأوراق المطلوبة أن يتقدم الشخص إلى مصلحة العمل بنفسه أو من يحل مكانه بموجب توكيل رسمي مسجل بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل، وفي حالة تجديد التصريح فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويشترط ألا يكون المتقدم من الفئات المحظور حصولها على تصريح العمل.

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