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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقة المغتربات.. مفاجآت صادمة في اعترافات عنتيل المقطم بشأن تصوير 30 فتاة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل إتهام فتاة عربية الجنسية لـ مالك شقة مغتربات، بوضع كاميرات سرية وخفية داخل الحمام والغرف لتصويرهم وابتزازهم مقابل المال أو إقامة علاقات محرمة معهم.

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وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يمتلك شقة مفروشة بمنطقة المقطم، كان يقوم باستأجارها للطالبات المغتربات، حيث قام بوضع كاميرات سرية داخل الحمام والغرف وذلك لتصوير الطالبات فيديوهات خاصة بهم، وذلك لابتزازهم بطلب مبلغ مالي أو إقامة علاقات معهن مقابل عدم فضحهن.

وقال المتهم أمام النيابة في القاهرة، أنه كان ينتظر خروج الطالبات من السكن للحصول على المقاطع من الكاميرات، ثم يقوم بمهاتفة الفتيات وابتزازهم بإقامة علاقة معهم مقابل عدم فضحهم أو مطالبتهم بمبالغ مالية، متابعات في إعترافاته أمام النيابة العامة، أنه قام بتصوير 30 فتاة على فلاشة وCD، وقام باتزاز بعضهن مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة علاقة معهم حتى لا يقوم بفضحهن، حتى قامت المجني عليها مقدمة البلاغ بالإبلاغ عنه.

فيما باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في إتهام فتاة تحمل جنسية عربية لـ مالك شقة سكنية بمنطقة المقطم، بقيامه بالتصنت عليها وذلك عن طريق زرع كاميرات سرية في الحمام وغرفة النوم، حيث تقدمت فتاة تحمل جنسية عربية، بمحضر في قسم شرطة المقطم اتهمت فيه مالك شقة سكنية، بزرع كاميرات مراقبة سرية في حماما وغرف نوم الشقة ملكه،وذلك لتصوير الطالبات والفتيات المغتربات القاطنات في الشقة لابتزازهم بالصور والفيديوهات وتهديدهم بالفضيحة.

وقالت الفتاة الأجنبية أمام أجهزة أمن القاهرة، إنها أكتشفت قيام المتهم بزرع الكاميرات من خلال محادثات بينها وبينه قام فيها بابتزازها طالبا منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع الخاصة بها، والتي تحصل عليها من كاميرات مراقبة سرية تم تركيبها في الشقة داخل الحمام وغرف النوم، وقدمت الفتاة سكرين شوت للمحادثات بينها وبين مالك الشقة، والتي ظهر فيها ابتزازه لها، وطلبه مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها وفيديوهات خاصة بها أثناء تواجدها في الشقة والحمام، بدون ملابس أو أثناء تغير ملابسها في الشقة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لضبط المتهم، حيث قامت الفتاة بمجاراة المتهم للإيقاع به، وحاولت استدراجه للقبض عليه، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم مالك الشقة والشهير بـ عنتيل المقطم الذي قام بزرع كاميرات مراقبة في الحمام وغرف النوم لتصوير الفتيات وابتزازهم.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب جريمته، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة السرية في الشقة، وعلى مقاطع فيديو وصور ومحادثات مع ضحاياه على هاتفه كان محتفظ بها لابتزازهم وطلب مبالغ مالية، وقالت الفتاة المجني عليها أمام أجهزة أمن القاهرة، إنها تعرضت لواقعة ابتزاز وتهديد بفضحها عن طريق نشر مقاطع فيديو وصور لها، تم تصويرها من خلال كاميرا مراقبة داخل شقة فندقية قامت باستئجار غرفة بها للعيش بها كسكن مغتربات.

وتبين لها ، إن المتهم الذي يقوم بابتزازها وتهديدها هو مالك الشقة، حيث طلب منها الحصول على مبلغ مالي ضخم مقابل عدم فضحها بالمقاطع والصور، وأنه حال عدم إستطاعتها تجهيز المبلغ المطلوب، طلب منها مواقعتها وإقامة علاقة معها مقابل عدم فضحها.

القاهرة مديرية امن القاهرة المقطم كاميرا عنتيل المقطم

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