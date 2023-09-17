عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وداعا لـ السجل المدني.. كيفية استخراج بطاقة من المنزل

كيفية استخراج بطاقة
كيفية استخراج بطاقة من المنزل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة من المنزل، وتسعى الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 


يمكن من خلال الإنترنت تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تسهيلا على المواطنين وبدون أي مجهود من خلال خطوات سهلة وبسيطة :-

- تبدأ أولى خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- تتضمن الخطوة الثانية قيام المواطن الراغب بتجديد بطاقة الرقم القومي باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- يطلب منك في هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بك، ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد» ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

-  شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وملء بياناتها.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

- كما يلتزم المواطن بضرورة تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بإيصال كهرباء أو مياه  أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملء الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

استخراج بطاقة شخصية أون لاين

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

  • 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 
  • 120 جنيها تسلم بعد 3 أيام
  • 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة
استخراج بطاقة الرقم القومي


المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

  •  استمارة بطاقة الرقم القومى
  • المستندات الدالة على ..
  • إثبات الشخصية 
  • محل الإقامة
  •  الوظيفة والحالة الاجتماعية
  •  حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة


شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

  • أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب
  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما
  • يشترط الجنسية مصري / مصرية
  • إجراءات طالب الخدمة
     

لو هتقدم في جامعة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

لو هتقدم على كلية.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

لو عايز تجددها فى العيد.. استخرج بطاقة الرقم القومي فى 30 دقيقة

الحق قبل إجازة عيد الأضحى 2023.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

  • 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعد مدة 3 شهور من التغيير).
  • 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
  • 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .
  • 100 جنيه غرامة في حالة تأخر المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.
  • 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها.

استخراج بطاقة الرقم القومي

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال طلب يتم تقديمه

- يتم توجه أحد أفراد الأسرة لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب يتضمَّن ظروف الحالة والعمر والوقت الذي يمكن استخراج البطاقة فيه.

- يتم تقديم طلب عبر التواصل مع الخطوط الساخنة على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
- يتم التوجه إلى المنزل وتصوير الشخص في منزله 

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي: 

- أن يكون المتقدم مواطناً مصرياً

-  أن لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

استخراج البطاقة الشخصية استخراج بطاقة بدل فاقد استخراج بطاقة شخصية استخراج بطاقة شخصية اون لاين استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج البطاقة تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي خدمات الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

موضوعات متعلقة

لو مسافر .. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

لو عايز تجددها فى العيد.. استخرج بطاقة الرقم القومي فى 30 دقيقة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

أونلاين في العيد.. كيفية استخراج برنت تأميني 2023

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

الحق قبل إجازة عيد الأضحى 2023.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

ترشيحاتنا

ببدلة حمراء .. محمد رمضان يثير الجدل في حفل موريكس دور

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار بمدينة درنة الليبية

ترامب يتحدث عن سجنه .. ويؤكد: فزت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لامس جسدها من الخلف| فضيحة مذيعة على الهواء.. الفيديو الكارثي يشعل غضب إسبانيا

القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ