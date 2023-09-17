وداعا لـ السجل المدني.. كيفية استخراج بطاقة من المنزل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة من المنزل، وتسعى الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا



يمكن من خلال الإنترنت تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تسهيلا على المواطنين وبدون أي مجهود من خلال خطوات سهلة وبسيطة :-

- تبدأ أولى خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- تتضمن الخطوة الثانية قيام المواطن الراغب بتجديد بطاقة الرقم القومي باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- يطلب منك في هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بك، ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد» ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وملء بياناتها.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

- كما يلتزم المواطن بضرورة تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بإيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملء الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

استخراج بطاقة شخصية أون لاين

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

120 جنيها تسلم بعد 3 أيام

170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي



المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

استمارة بطاقة الرقم القومى

المستندات الدالة على ..

إثبات الشخصية

محل الإقامة

الوظيفة والحالة الاجتماعية

حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة



شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

يشترط الجنسية مصري / مصرية

إجراءات طالب الخدمة



غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعد مدة 3 شهور من التغيير).

100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .

100 جنيه غرامة في حالة تأخر المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها.

استخراج بطاقة الرقم القومي

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال طلب يتم تقديمه

- يتم توجه أحد أفراد الأسرة لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب يتضمَّن ظروف الحالة والعمر والوقت الذي يمكن استخراج البطاقة فيه.

- يتم تقديم طلب عبر التواصل مع الخطوط الساخنة على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

- يتم التوجه إلى المنزل وتصوير الشخص في منزله

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي:

- أن يكون المتقدم مواطناً مصرياً

- أن لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.