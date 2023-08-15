لو هتقدم في جامعة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية عمل بطاقة الرقم القومى لاستخدامها في التقديم للجامعات، كونها مستند هام للتقديم.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي، للمواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الشخصية، لتكون إثباتا رسميا، وطريقة الحصول عليها أونلاين.

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

يشترط الجنسية مصري / مصرية

أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

120 جنيها تسلم بعد 3 يوما

170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي



المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

والوظيفة والحالة الاجتماعية

وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة

استمارة بطاقة الرقم القومي

المستندات الدالة على اثبات الشخصية

ومحل الإقامة

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد . 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة. 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها. 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة في ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير). 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

من خلال موقع وزارة الداخلية لخدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index

باختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.