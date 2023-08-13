محلية النواب: المواطن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

‏قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مهم جدا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.

وتابع ‏ خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هناك حالة واسعة جدا من العشوائية في مسألة العقارات وبالتالي أن يكون هناك رقم موحد ورقمنة للعقارات، وأن يكون هناك خريطة واضحة لمنظومة العمران في مصر ذلك سوف يسهل أمورا كثيرة جدا.

‏وأضاف: نحن أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية وسوف ننتظر في أكتوبر القادم ليحصل على مساره في المناقشات حتى يقره البرلمان في أسرع وقت ممكن، متابعا أن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو المواطن.