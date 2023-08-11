سهولة الحيازة ومنع النصب.. ماتريد معرفته عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

تحدث الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني عن تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلًا إنه يجب وجود بطاقة تعريف كاملة لمواصفات كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية وغير متشابهة مع غيرها.



وأضاف “حسانين” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يتم استخدام الرقم القومي لمعرفة كينونة المؤسسة ونوعية نشاطها وشاغرة أم لا، متابعًا أن البطاقة أيضًا تساهم في سهولة تسجيله في الشهر العقاري وسهولة الحيازة بالنسبة للمواطن.



وأشار استشاري التخطيط العمراني إلى أنه نتيجة لما حدث من ترهلات عمرانية تسببت في فقد معلومات المباني الموجودة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيحتاج بذل جهد كبير من قبل كافة الجهات المعنية.