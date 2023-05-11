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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون مجهود.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من البيت

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تسعى الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

وتوفر الدولة خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المنزل وذلك للتسهيل عليهم من خلال قوافل يتم إيفادها للمنزل.

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من غير مشاوير.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

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- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال طلب يتم تقديمه

- ويتم توجه أحد أفراد الأسرة لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب تتضمَّن ظروف الحالة والعمر والوقت الذي يمكن استخراج البطاقة به

- يتم تقديم طلب عبر التواصل مع الخطوط الساخنة على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.


- يتم التوجه إلى المنزل و تصوير الشخص في منزله 

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا 


ويمكن من خلال الإنترنت تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تسهيلا على المواطنين وبدون اي مجهود من خلال خطوات سهلة وبسيطة :-

- تبدأ أولي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بالدخول إلي موقع بوابة الحكومة المصرية.

- وتتضمن الخطوة الثانية قيام المواطن الراغب بتجديد بطاقة الرقم القومي باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- ويطلب منك فى هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بك  ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد» ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 


شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون القدم مواطناً مصرياً

-  تتضمن شروط استخراج بطاقة الرقم القومي أن لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

-  شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

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- كما يلتزم المواطن بضرورة تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه  أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملئ الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

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