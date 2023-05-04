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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يسعي الكثير من المواطنين إلي تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة عبر طرق سهلة وبسيطة والتي يمكن أن تتم إلكترونيا دون الحاجة إلي الذهاب للسجل المدني.

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وتعتبر بطاقة الرقم القومي ذات أهمية كبيرة حيث أنها من المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطن فى التعاملات الحكومية والغير حكومية وعليه نوضح خلال السطور التالية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا وبدون مجهود.

تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا

أتاحت الحكومة العديد من الخدمات للمواطنين عبر الانترنت من بينها تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية وذلك للتسهيل على المواطنين.

- تبدأ أولي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أو إصدار بدل تالف أو فاقد أونلاين، بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات وزارة الداخلية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار قطاع الأحوال المدنية ويطلب منك انشاء حساب عبر كتابة البيانات كاملة.

- وبعدها يتم اختيار خدمة بطاقة رقم قومي ويطلب منك إدخال البيانات .

- وفى هذه الخطوة سيتم كتابة العنوان الذي يرغب باستلام البطاقة فيه، أو من خلال خدمة البريد.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

ويمكن للمواطن سداد قيمة استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة التي يتم اختيارها من اجل تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي والتي تشمل مايلي:-

-  يتم سداد 45 جنيها  كتكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوم

- فيما يتم سداد رسوم  120 جنيها تكلفة الاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم

-  كما تشمل رسوم تجديد أو استخراج بدل تالف بطاقة الرقم القومي رسوم 170 جنيها تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب.

غرامة تأخير استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي


فى حال تأخير استخراج و تجديد بطاقة الرقم القومي يتم دفع غرامة يتم دفعها وتحدد كما يلي

- يتم دفع 100 جنيها فى حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- يلزم  دفع 100 جنيه وذلك فى حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

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-ويتم  دفع 50 جنيه عند التأخر لمدة 3 أشهر  عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها

- فيما يتم سداد 50 جنيهًا غرامة حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة سواء الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل

-   كما تشمل الغرامات 50 جنيها  فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

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من غير مجهود.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

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