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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لتجنب الغرامة..طريقة استخراج شهادة ميلاد 2023

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

يقدم موقع صدي البلد الاخباري خدمة معرفه كيفية استخراج  شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخليه، و التي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

طريقة استخراج شهادة ميلاد اونلاين


طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين  هناك خطوات  عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين  يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- يتم بع د ذلك الضغط على زر شهادة الميلاد
4- كما يتطلب استخراج شهادة ميلاد اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة 
5- وأخر خطوة لـ استخراج شهادة ميلاد اون لاين  يجرى اختيار اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

اماكن ماكينات استخراج شهاده ميلاد

وحددت وزارة الداخليه اماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية وجائت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") 

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

 ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

 

 

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

خطوات استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 تقوم الماكينة بمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

 تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد  بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

 تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

 تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

 وتسهيلا علي المواطنين وضعت الإدارة العامة للأحوال المدنية، لوحة إرشادات لإتباعها أثناء استخراج شهادات الميلاد، حيث لا حتاج المواطن لأى من المساعدات الخارجية، كما أتاحت الماكينة استخدام الفيزا كارت أو الدفع كاش.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون اي تدخل بشري.

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