تجديد حبس الشاعر وليد الغزالي 45 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس الشاعر وليد الغزالي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية محل الاتهام، والمتعلقة بواقعة يُشتبه في ارتباطها بمواد مخدرة.





ويأتي القرار في إطار استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص الأدلة والتحريات ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للقانون.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط وليد الغزالي برفقة متهم آخر، حيث أسفرت عملية الضبط، وفقًا للتحريات الأولية، عن العثور على كميات من المواد المخدرة، إلى جانب ميزانين حساسين ومبلغ مالي وهواتف محمولة وسلاح أبيض.

