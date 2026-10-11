تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة تبيهاً هاماً لكافة المواطنين السعوديين المتواجدين على أرض جمهورية مصر العربية، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بحركة الطيران.

ودعت السفارة المواطنين الذين تعرضت رحلاتهم الجوية للإلغاء أو التأخير، أو من تعذر عليهم الوصول إلى وجهاتهم المقررة، إلى الالتزام بالتواصل السريع مع مقر السفارة للحصول على المساعدة اللازمة والإرشادات الفورية.

وأكدت السفارة رفع درجة الجاهزية التامة للعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم لكافة المواطنين.

وبحسب هيئة الطيران المدني السعودية، فقد أسفر هجوم على مطار الرياض الدولي عن مقتل أربعة سعوديين، ومواطنين بنغلاديشيين اثنين، وشخص واحد من كل من مصر الولايات المتحدة والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.

ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات، وبعضهم في حالة حرجة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في وقت سابق أنه تم تعليق عمليات المطار مؤقتًا بعد الهجوم، بينما قام المسؤولون بتقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار.

تسبب تعليق الرحلات في تعطيل حركة الطيران، ونُصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. كما ألغت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها المتجهة إلى الرياض يوم السبت ورحلات العودة، مُعللة ذلك بإغلاق المطار.