رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع السعودية في أعقاب الهجوم على مطار الملك خالد

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها في أعقاب الهجوم الأخير الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم /الأحد/ - إن الهجوم الحوثي على مطار الرياض، الذي يعد الأكثر دموية حتى الآن، يشكل تصعيدا خطيرا؛ معربة عن تعاطفها مع ضحايا الهجوم وأسرهم.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن مثل هذه الهجمات تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف، وتزعزع استقرار مراكز النقل والطاقة الحيوية العالمية؛ مما يؤدي لحدوث موجة صدمة يتردد صداها في جميع أنحاء العالم؛ داعية إلى توقف هذه الهجمات المميتة ضد المدنيين على الفور.