رئيس وزراء باكستان يدين استهدف مطار الملك خالد و يؤكد التضامن الكامل مع السعودية

أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدا تضامن إسلام أباد الكامل مع المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن استهداف المدنيين و البنية التحتية الحيوية أمر مرفوض تماما كما أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام و الاستقرار الإقليميين.

وأكد ضرورة توقف هذه الأعمال التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي على الفور، معبرا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا و عن تمنياته بالشفاء العاجل والتام للمصابين.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على وقوف باكستان إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، في تضامن راسخ يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، لافتا إلى التزام باكستان الثابت بسيادة المملكة العربية السعودية و سلامة أراضيها وأمنها.