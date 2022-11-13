تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

أسعار الذهب في مصر اليوم يقدمها موقع صدى البلد الإخباري، من خلال نشرة أسعار الذهب، للراغبين في شراء وبيع الذهب، ويقدم نشرة الذهب بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف على أفضل سعر للشراء أو البيع.

اسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها الملايين من المواطنين، من الراغبين بقيام باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، والتي سجلت انخفاضا كبيرا عن أمس، اذا وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 1,265 شراء 1,275 جنيهات للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في مصر اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 : بيع 1,446 شراء 1,457 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 : بيع 1,325 شراء 1,336جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 : بيع 1,265 شراء 1,275 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 : عيار 18 بيع 1,084 شراء 1,093 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 : عيار 14 بيع 843 شراء 850 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 : عيار 12 بيع 723 شراء 729 جنيه

سعر الجنيه الذهب: الجنيه الذهب بيع 10,120 شراء 10,200جنيه

سعر الاونصة الذهب: الاونصة بيع 44,962 شراء 45,317 جنيه

سعر كيلو الذهب: الكيلو بيع 1,445,714 شراء 1,457,143جنيه





سعر الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، حيث تمثل في الأغلب نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، يتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارخص سعر للذهب

وانخفضت أسعار الذهب اليوم، ليصل سعر الاوقية : ١٬٦٢٦٫٤٨ دولار، مع العلم أن سعر الذهب الاحد الماضي في مصر، وصل إلى أعلى سعر سجله الذهب عيار 21: 1225 جنيها، متخطيا وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، متزامنا مع الأزمة الاقتصادية عالميا مسجلا 1200 جنيه للجرام.