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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حتى لو بالتقسيط.. كيفية عمل تظلم لأصحاب السيارات الملغى تموينهم

بطاقه التموين
بطاقه التموين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين من أصحاب السيارات والذين يمتلكون بطاقات تموينية عن قرارات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب إعلانه عن قرارات هامة تخص المواطنين مالكي السيارات الجديدة، خاصة تلك التي تبدأ من موديل سنة 2018 وما بعدها.

الغاء تموين اصحاب السيارات موديل 2018 فاعلي


وجائت القرارات بإلغاء تموين جميع المواطنين مالكي السيارات الجديدة بداية من موديل 2018 فأحدث من بطاقة التموين، حتى وإن كان المواطن قام بشرائها عن طريق التقسيط أو غيره،لان الوزارة تهدف إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجًا.

 وفي حال حذف أي مواطن من مالكي السيارات الجديدة من بطاقة التموين، فعليه أن لا يتقدم بعمل تظلمات، إذ أنه لن يتم قبولها، حتي لو بالتقسيط لان المواطن هو الذي يدفع قسط السيارة.

بطاقات التموين

كيفية تقديم التظلمات لوزارة التموين

يتم تقديم الاوراق التالية للتقديم علي تظلمات التموين للدعم الاستثنائي

بطاقة الرقم القومي

بطاقة التموين

الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني أو أحد مراكز الخدمة المطورة.

 يتسلم مكتب التموين المستندات من المتقدم بالتظلم ويتم إرسالها لمديرية التموين ثم  ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها واقرارها للمستحقين.

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الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي 

صورة بطاقة التموين للشخص المتظلم 
صورة من بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة أو صاحب البطاقة
تقديم رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها
صورة من كارت معاش تكافل وكرامة 
يتم تقديم بون صرف الخبز عن شهر سبتمبر للتأكد من عدم إضافة الدعم الاستثنائي على البطاقة.

 بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم يقدمون صورة كارنية الخدمات المتكاملة.
 

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يحرص عدد كبير جدا من المواطنين البحث عن إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، وذلك بعد أن اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة الدعم، من خلال بوابة مصر الرقمية او موقع دعم مصر، حتى تستفاد الأسر بزيادة التموين من خلال إضافة مواليد جديدة، للمساهمه في غلاء المعيشة.

ويجب على كل من يرغب في التظلم، الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـوزارة التموين، أو تقديم التظلم لـمجلس الوزراء.

ويستعرض موقع صدي البلد الاخباري، كيفية اضافة المواليد علي بطاقة التموين، والتي يتم من خلال إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياحا بحد أقصى فردين، والتي اعلنها وزير التموين والتي سيتم تطبيقها ولكن وفقا لشروط معينة منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للدخل حاليا.

الشروط تتضمن الاتي:-

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

 انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

 إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

المرأه المعيلة 

الأرملة

 إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية


الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022
 

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سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

 سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

 بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

 كتابة صلة القرابة ابن أوابنة

 اختيار الصفة ضم أبناء

 اختر كلمة إضافة

رابط مباشر “لبوابة مصر الرقمية” لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

رابط مباشر لموقع “دعم مصر”لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

 

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