ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وهذا عيار 21

اسعار الذهب في مصر اليوم يقدمها موقع صدى البلد الإخباري، من خلال نشرة أسعار الذهب، للراغبين في شراء وبيع الذهب، وتقدم بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف على أفضل سعر للشراء أو البيع.

سعر الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها الملايين من المواطنين، من الراغبين بقيام، باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، وذلك بعد ان شهد ارتفاع كبير في الأيام الماضية متخطيه أسعار الازمة الاقتصادية العالمية متزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب الآن

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الآن في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 :عيار 24 بيع 1,398 شراء 1,409 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 : عيار 22 بيع 1,281 شراء 1,292 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 : عيار 21 بيع 1,223 شراء 1,233 جنيه

أسعار الذهب الآن

سعر جرام الذهب عيار 18 : عيار 18 بيع 1,048 شراء 1,057 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 :عيار 14 بيع 815 شراء 822 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 : عيار 12 بيع 699 شراء 705 جنيهات

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب: الجنيه الذهب بيع 9,784 شراء 9,864 جنيه

سعر الاونصة الذهب: الاونصة بيع 43,469 شراء 43,824 جنيه

سعر كيلو الذهب: الكيلو بيع 1,397,714 شراء 1,409,143 جنيه

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر المصنعية والدمغة للذهب

حيث تمثل في الأغلب نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، يتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

أرخص سعر للذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، ليصل سعر الاوقية : 1680.59‬ دولار، مع العلم أن سعر الذهب الاحد الماضي في مصر، وصل إلى أعلى سعر سجله الذهب عيار 21: 1229 جنيها، متخطيا وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، متزامنا مع الأزمة الاقتصادية عالميا مسجلا 1200 جنيه للجرام.