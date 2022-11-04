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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخراج بدل فائد للبطاقة الشخصية في 24 ساعة.. تعرف على الخطوات

استخراج بطاقة بدل
استخراج بطاقة بدل فاقد

يبحث عدد كبير من المواطنين من اللذين فقدوا بطاقاتهم الشخصية عن كيفية استخراج بطاقة بدل فاقد الكترونيا،وذلك من خلال  أتاحت وزارة الداخلية خدماتها للمواطنين بشكل الكتروني ومنها استخراج بطاقة بدل فاقد، في 24 ساعه.

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 استخراج بطاقة بدل فاقد من الهاتف او الكترونيا من خلال الانترنت،بكل سهولة من المنزل ، وذلك يتم من  خلال استخدام الرقم الساخن الذي حددته وزارة الداخلية، من خلال الاتصال على الرقم الساخن 16582، ثم اختيار خدمة طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد،وبعد الاتصال بالرقم يتم ابلاغ بيانات صاحب البطاقة بدون أي أخطاء.

و يمكن استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد مستعجل بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/contact.

يتم بعد ذلك تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال بطاقة بدل فاقد عليه.

خطوات استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد 

يمكن استخراج  بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي من أقرب مكتب بريد.

يتم التوجه إلى أقرب مكتب بريد وطلب استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد.

يتم تسجيل بيانات طالب استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد والتي تشمل الرقم القومي وغيرها 

في الخطوة التالية يتم تحصيل رسوم استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد و استخراج إيصال بالرسوم 

تقديم المستندات المطلوبة

يمكن استلام بطاقة بدل فاقد من البريد أو في عنوان الإقامة

عند رفض استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد لعدم اكتمال الإجراءات او هناك خطأ في المعلومات أو في حاجة للذهاب للسجل المدني لاستكمال الإجراءات يتم استرداد رسوم الخدمة.
 

استخراج بطاقة بدل فاقد

كيفية استخراج بطاقة بدل فاقد مستعجل إلكترونيا

استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيا أصبح بكل سهولة، من خلال موقع وزارة الداخلية مصر لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ويتم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، يتم الدخول على  خدمات المواطنين واختيار استخراج بطاقة بدل فاقد، يتم إدخال البيانات والمستندات المطلوبة ، وإضافة بيانات مقدم الطلب، وبعد ذلك يتم اختيار نظام الدفع سواء من خلال الفيزا او أي شركة مدفوعات مثل فوري أو غيرها ، وتحديد موعد ومكان الاستلام.

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استخراج بطاقة بدل فاقد

 

 الاوراق المطلوبه لاستخراج بدل فاقد بطاقة رقم قومي

استمارة بطاقة الرقم القومي.

اثبات الوظيفة 

 شهادة التخرج لمن لا يعمل

 محل الإقامة 

الحالة الاجتماعية

سعر استمارة الرقم القومي 2022

 

سعر استمارة البطاقة الشخصية العادية 45 جنيها

 ويجرى استلامها بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.

 سعر استمارة البطاقة الشخصية العاجلة 120 جنيها

استلامها بعد مرور 3 أيام من تاريخ تسليمها.

سعر استمارة البطاقة الشخصية المميزة 170 جنيها

استلامها خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تسليمها.

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