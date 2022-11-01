عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم

اسعار الذهب يقدمها موقع صدى البلد الاخباري، من خلال نشرة لأسعار الذهب، للراغبين في الزواج ومن يهمهم معرفة أسعار الذهب  في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف لافضل سعر للشراء.

سعر الذهب الان في مصر

لأول مرة.. مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة ومهنية 2022

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يحذر من خطورة الانسياق وراء شائعات أهل الشر

لو لم تأخذ 300 جنيه من التموين.. اعرف كيفية عمل تظلم

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

موعد وأماكن صرف المعاش بالزيادة الجديدة

علشان الوظيفة الجديدة.. استخرج برنت التأمينات من البيت ومجانا

إلحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيها

للجيش والكليات العسكرية والشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين

لو انفصلتوا.. اعرف طرق استخراج قسيمة الطلاق أونلاين من المنزل

ارتفاع جنوني للذهب في الفترة المسائية وعيار21 يسجل 1225 جنيها

 اسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها الملايين من المواطنين، من المهتمين باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، مقارنه بالأمس إذا سجل الذهب عيار 21 :1204 جنيها للجرام الواحد.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:


اسعار الذهب اليوم في مصر
 

لأول مرة.. مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة ومهنية 2022

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يحذر من خطورة الانسياق وراء شائعات أهل الشر

لو لم تأخذ 300 جنيه من التموين.. اعرف كيفية عمل تظلم

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

موعد وأماكن صرف المعاش بالزيادة الجديدة

علشان الوظيفة الجديدة.. استخرج برنت التأمينات من البيت ومجانا

إلحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيها

للجيش والكليات العسكرية والشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين

لو انفصلتوا.. اعرف طرق استخراج قسيمة الطلاق أونلاين من المنزل

ارتفاع جنوني للذهب في الفترة المسائية وعيار21 يسجل 1225 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,376 شراء 1,383

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,261 شراء 1,268

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,204 شراء 1,210

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,032 شراء 1,037
سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 9,632 شراء 9,680

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,376,000 شراء 1,382,857
 

 

سعر الذهب اليوم

 

أعلى سعر للذهب

وارتفعت اسعار الذهب الاحد الماضي في مصر، لتصل  إلى أعلى سعر وسجل الذهب عيار 21: 1225 جنيها، متخطيا وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، متزامنا مع الأزمة الاقتصادية عالميا مسجلا 1200 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم


ويتطلع الراغبون في الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم، حيث سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 1,204 جنيه، منخفضا 21 جنيها من اعلي ارتفاع.

لأول مرة.. مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة ومهنية 2022

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يحذر من خطورة الانسياق وراء شائعات أهل الشر

لو لم تأخذ 300 جنيه من التموين.. اعرف كيفية عمل تظلم

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

موعد وأماكن صرف المعاش بالزيادة الجديدة

علشان الوظيفة الجديدة.. استخرج برنت التأمينات من البيت ومجانا

إلحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيها

للجيش والكليات العسكرية والشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين

لو انفصلتوا.. اعرف طرق استخراج قسيمة الطلاق أونلاين من المنزل

ارتفاع جنوني للذهب في الفترة المسائية وعيار21 يسجل 1225 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء،  حيث تمثل في الأغلب نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، يتراوح سعر المصناعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الان في مصر الذهب الان في مصر الذهب الان سعر الذهب الان اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب اليوم الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

لمرضه.. الأهلي يستقر على بديل كولر لقيادة الفريق أمام الداخلية

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

الطقس غدا.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار خفيفة ومتوسطة على تلك المحافظات|تفاصيل

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة ومهنية 2022

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يحذر من خطورة الانسياق وراء شائعات أهل الشر

لو لم تأخذ 300 جنيه من التموين.. اعرف كيفية عمل تظلم

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

موعد وأماكن صرف المعاش بالزيادة الجديدة

علشان الوظيفة الجديدة.. استخرج برنت التأمينات من البيت ومجانا

إلحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيها

للجيش والكليات العسكرية والشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين

ترشيحاتنا

مفيد فوزي يعلن تفاصيل مرضه المؤلم علي الهواء

توصيات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

الغرب يخطط لتوجيه ضربة نووية لـ بيلاروس.. تفاصيل

بأمريكا.. مكان دفن وموعد عزاء الشيف أسامة السيد.. تفاصيل

جوتيرتش: موقف الأمم المتحدة واضح تجاه الأزمة الفلسطينية وهدفها قيام الدولتين

الرئيس السنغالي يوجه نداء لكافة الشركاء العرب من أجل الاقتصاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسي للجزائر للمشاركة في القمة العربية

مصطفى قمر عن ارتباط نجله بـ مايان سيد: كلام فارغ.. صور

لماذا تأثر الجمهور بوفاة الشيف أسامة.. معلومات تكشف سر حب الناس وشهرته

أعشاب تذيب الجلطات.. تعرف عليها

فيديو

كان حاسس .. هل تنبأ الشيف أسامة السيد بوفاته؟ |فيديو جراف

مديره اتهمه بالتمارض .. قصة ابو مالك الذي تعاطف معه المصريون |فيديو

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ