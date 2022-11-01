مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

اسعار الذهب يقدمها موقع صدى البلد الاخباري، من خلال نشرة لأسعار الذهب، للراغبين في الزواج ومن يهمهم معرفة أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف لافضل سعر للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها الملايين من المواطنين، من المهتمين باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، مقارنه بالأمس إذا سجل الذهب عيار 21 :1204 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,376 شراء 1,383

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,261 شراء 1,268

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,204 شراء 1,210

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,032 شراء 1,037

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 9,632 شراء 9,680

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,376,000 شراء 1,382,857



سعر الذهب اليوم

أعلى سعر للذهب

وارتفعت اسعار الذهب الاحد الماضي في مصر، لتصل إلى أعلى سعر وسجل الذهب عيار 21: 1225 جنيها، متخطيا وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، متزامنا مع الأزمة الاقتصادية عالميا مسجلا 1200 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم



ويتطلع الراغبون في الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم، حيث سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 1,204 جنيه، منخفضا 21 جنيها من اعلي ارتفاع.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، حيث تمثل في الأغلب نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، يتراوح سعر المصناعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.