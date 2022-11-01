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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث الملايين من المواطنين، عن اسعار الذهب اليوم في مصر، من المهتمين باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، مقارنه بالأمس إذا سجل الذهب عيار 21 :1200 جنيها للجرام الواحد.

اسعار الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد نشرة لأسعار الذهب، للراغبين في الزواج ومن يهمهم معرفة أسعار الذهب  في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

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أعلى سعر للذهب

وارتفعت اسعار الذهب اول امس في مصر، للمرة الثانية في شهر أكتوبر للوصول إلى أعلى سعر وسجل الذهب عيار 21 أول أمس الأحد  1225 جنيها، متخطيا وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، متزامنا مع الأزمة الاقتصادية عالميا مسجلا 1200 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم


ويتطلع الشباب الراغبون في الزواج أو الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 1200 جنيه.

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سعر الذهب اليوم

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,371 شراء 1,383

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,257 شراء 1,268

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,200 شراء 1,210

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,029 شراء 1,037
سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 9,600 شراء 9,680

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 42,651 شراء 43,007
سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,371,429 شراء 1,382,857

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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