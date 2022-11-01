عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار أسعار الذهب عالميا بعد ملامسة أدنى مستوياتها لأكثر من أسبوع

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء؛ بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث استقر الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى.

و كان سعر الذهب الفوري عند 1633.69 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1636.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد ارتفاعه 0.8٪ خلال الليل ، مما أضر بجاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن يواصل محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة، مكافحة التضخم بأقصى طاقاتهم هذا الأسبوع، حتى مع تكثيف الجدل حول موعد التحول إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لتجنب دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الانهيار.

و من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي ، ليصل معدل الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق 3.75٪ -4٪.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر ، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وهبطت حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، 0.22٪ إلى 920.57 طنًا يوم الاثنين من 922.59 طنًا يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.18 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 924.51 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1856.91 دولارًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

برق ورعد وأمطار غزيرة.. حالة الطقس في مطروح

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب الساحل الشمالي الغربي لمدينة كالابريا الإيطالية

زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانحياز لـ أوكرانيا ضد روسيا وإيران

بعد انقطاع 3 سنوات.. رئيسا كولومبيا وفنزويلا يعقدان أول لقاء لإعادة العلاقات

المدعي العام بسان فرانسيسكو: دوافع المتهم بالاعتداء على زوج بيلوسي سياسية

ادعاء أمريكي: شركة ترامب العقارية خدعت السلطات الضريبية على مدى 15 عاما

الأمين العام للأمم المتحدة ينعى ضحايا حادث انهيار جسر ولاية كوجارات الهندية

الملك سلمان وولي العهد السعودي يهنئان رئيس البرازيل الجديد لفوزه بالانتخابات

ترشيحاتنا

سفير الكويت بالجزائر لـ صدى البلد: القمة العربية تحمل بشائر خير

حتى لا يقطع الله رحمته عنك .. الإفتاء: احذر هذا الفعل

كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات سلامة صارمة لمنع تكرار كارثة الهالوين

أخبار التكنولوجيا| أخطاء ترتكبها في هاتفك الآيفون تعمل على إتلافه فورا.. واحذف رقم موبايلك من فيسبوك وماسنجر نهائيا

التصرف الشرعي لمن نسي الركوع الأول وتذكره في الركعة الثانية

ودع أبنائه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

مقطع مبكي.. طفلة كينية تسمع لأول مرة| شاهد رد فعلها

روبرت.. أكثر دمية مسكونة في العالم.. تضحك وتتحرك

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ