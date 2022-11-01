استقرار أسعار الذهب عالميا بعد ملامسة أدنى مستوياتها لأكثر من أسبوع

استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء؛ بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث استقر الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى.

و كان سعر الذهب الفوري عند 1633.69 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1636.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد ارتفاعه 0.8٪ خلال الليل ، مما أضر بجاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن يواصل محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة، مكافحة التضخم بأقصى طاقاتهم هذا الأسبوع، حتى مع تكثيف الجدل حول موعد التحول إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لتجنب دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الانهيار.

و من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي ، ليصل معدل الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق 3.75٪ -4٪.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر ، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وهبطت حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، 0.22٪ إلى 920.57 طنًا يوم الاثنين من 922.59 طنًا يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.18 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 924.51 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1856.91 دولارًا.