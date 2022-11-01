لو لم تأخذ 300 جنيه من التموين.. اعرف كيفية عمل تظلم

يستعرض موقع صدي البلد الاخباري، كيفة عمل تظلم علي بطاقه التموين للحصول علي الدعم المقدم من الحكومة، الذي بحث عنه الكثير من أصحاب البطاقات التموينية ، للحصول علي تظلمات التموين 2022، و على حسب عدد الأسر في البطاقة، للدعم الاستثنائي الـ 100 جنيه أو 200 جنيه او 300 جنيه.

وفتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تظلمات بطاقة التموين لمستحقي الدعم الاستثنائي الـ100 جنيه علي بطاقة التموين، وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أصحاب البطاقات المستحقين للدعم الاستثنائي 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي

صورة بطاقة التموين للشخص المتظلم

صورة من بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة أو صاحب البطاقة

تقديم رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة

يتم تقديم بون صرف الخبز عن شهر سبتمبر للتأكد من عدم إضافة الدعم الاستثنائي على البطاقة.

بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم يقدمون صورة كارنية الخدمات المتكاملة.



تم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة

مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر

البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

ويتم قبول التظلمات ممن لم يتم إضافة الدعم الاستثنائي لهم وهي 100 جنيه لكل أسرة مع صرف مقررات الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر الى بطاقاتهم التموينية.

الفئات المستحقة لتظلمات التموين للدعم الاستثنائي

الفئات المستحقة للدعم الاستثنائي للتموين

الأسر الأولى بالرعاية وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي

العمالة غير المنتظمة

أصحاب معاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة

الأرامل

المطلقات بلا عمل

عائل

معاش

الاوراق المطلوبه لتظلمات التموين

الاوراق المطلوبه لتظلمات التموين

يتم تقديم الاوراق التالية للتقديم علي تظلمات التموين للدعم الاستثنائي

بطاقة الرقم القومي

بطاقة التموين

الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني أو أحد مراكز الخدمة المطورة.

يتسلم مكتب التموين المستندات من المتقدم بالتظلم ويتم إرسالها لمديرية التموين ثم ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها واقرارها للمستحقين.