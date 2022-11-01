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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأول مرة.. مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة ومهنية 2022

خطوات استخراج رخصه
خطوات استخراج رخصه قيادة خاصه ومهنيه

يحرص عدد كبير جدا المواطنيين علي استخراج رخصة قيادة لأول مرة أو رخصة مهنية أو تجديدهما، لتجنب توقيع الغرامات علي سائقي المركبات، ولتجنب مضاعفة المخالفات بانتهاء رخصه القياده، وعلي من يرغب في عمل الرخصة أن يجهز نفسه لاجراء العديد من المعاملات الورقية المطلوبة رسمياً في وحدات المرور لاستخراج رخصة القيادة.

ويحرص موقع صدي البلد الاخباري، علي تقديم خطوات، استخراج رخصة قيادة لأول مرة او رخصة مهنية او تجديدهما، لمساعدة المواطنين في تجنب المخالافات والغرمات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ملاكي لأول مرة
 

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6 صور شخصية 4*6.

أصل البطاقة الشخصية وصور متعددة منها.

أصل المؤهل الدراسي وصور منه.

الملف الورقي 

خطوات استخراج رخصة قيادة
 

في البداية تتوجه إلى وحدة المرور وتقوم بشراء ملف ورقي في الوحدة ويتضمن اثنين من الاوراق التي تقوم بكتابة البيانات الأساسية فيهما مثل الاسم ورقم البطاقة ومحل السكن والوظيفة مع ورقة صغيرة في صورة اقرار وتبلغ تكلفة الملف حوالي  60 جنيه .

ويتم دفع مبلغ 480 جنيه تقريباً لاجراء الكشف الطبي.

الذهاب إلى عيادة الرمد والباطنة لتحديد قوة النظر والتأكد من سلامة الأطراف.

بالإضافة إلى عمل فصيلة دم والحصول وقتها على كتيب الاشارات.

دفع الضريبة التي تكون في حدود 571 جنيه للملاكي وتدفع بالفيزا.

التصوير حيث تدخل للتصوير في وحدة المرور 

بشراء استمارة بمبلغ 400 جنيه وبها بعض البيانات وصور ايصالات الدفع.

خطوات استخراج رخصه قيادة

عمل الاستعلام الأمني لرخصة القيادة

جددت وحدات المرور بعض الاجراءات الازمة لعمل الرخصه واولها عمل استعلام امني علي طالب عمل الرخصه.

تتوجه الي شباك الاستعلام الأمني لتقوم بعمل استعلام أمني على صورة البطاقة ويفضل أن يكون معك صورتين وهذه الخطوة لا يتم دفع رسوم فيها.

اختبار الإشار والقيادة بوحدات المرور

لعمل رخصة أول مرة للقيادة الخاصة، يجب عمل اختبارات الاشارات ثم اختبار القيادة.

مصاريف عمل رخصة القيادة لاول مره

وتبلغ التكلفة الاجمالية لقيمة المصاريف المختلفة لرخصة القيادة ملاكي أول مرة في حدود 1700 جنيه شاملة كل المصاريف.

 شروط تجديد رخصة القيادة 2022


ألا يقل السن عن 18 عام مع تقديم ما يثبت شخصيته

 الذهاب للوحدات المرور لمحل إقامة طالب الترخيص .
تقديم ما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية.

 شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

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خطوات تجديد رخصة قيادة مهنية أولي - ثانية - ثالثة 


التوجه إلى إدارة المرور بالأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة المهنية 
ضرورة عمل الكشف الطبي في الكومسيون المختص لإثبات اللياقة الطبية

إجتياز الإختبار النظري والعملي في القيادة وفي قواعد وآداب المرور.


 خطوات استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة


موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام
اجتياز الاختبار النظري والعملي على قيادة السيارات المصرح بقيادتها
تقديم ما يفيد العضوية بأحد النقابات العمالية أو أحد فروعها
ما يفيد الاشتراك بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
سداد رسوم استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة

بطاقة الرقم القومي وصورة منها بشرط أن يكون سن مقدم طلب الحصول على رخصة 21 عاما فأكثر
4 صور شخصية حديثة
إجراء الكشف الطبي والحصول على التقرير الطبي بسلامة الشخص
الموقف من التجنيد 
شهادة دراسية سواء محو أمية أو شهادة عليا، ويقدم ما يثبت ذلك
الصحيفة الجنائية الفيش والتشبيه
 

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة قيادة خاصة و مهنية

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة قيادة مهنية


إحضار شهادة مخالفات
نموذج 256 مرور
سداد التأمينات الاجتماعية

اجتياز اختبار الكومسيون الطبي في إدارة المرور 
بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلي إحضار 3 صور شمسية
استخراج صحيفة الحالة الجنائية
استخراج كارنيه النقابة
 

شروط تجديد رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة 


إثبات اللياقة الطبية لمن يرغب في تجديد الرخصة بقرار من القومسيون الطبي العام
تُصرف الرخصة المهنية لمن تكون القيادة مهنتهم

ألا يقل سن المتقدم علي تجديد رخصة قيادة عن 21 سنة
ضرورة إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أووحدة المرور مقدمة خدمه تجديد رخصة القيادة
 

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شروط تجديد رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة قيادة مهنية خطوات استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة شروط تجديد رخصة القيادة 2022 مصاريف عمل رخصة القيادة لاول مره اختبار الاشار والقيادة بوحدات المرور خطوات استخراج رخصه قيادة الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ملاكي لأول مرة عمل الاستعلام الأمني لرخصة القيادة

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