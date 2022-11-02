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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالنت من المنزل

دفع فاتورة الكهرباء
دفع فاتورة الكهرباء

يحرص موقع صدى البلد الإخباري، علي تقديم خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة بالطرق المختلفة، التي يبحث عنها المواطنين مع بداية كل شهر عن كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء.

ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بعد مرور فترة استخدام دامت 30 يوما من الكهرباء، بالدخول في فئات الشرائح المختلفة لاستهلاك الكهرباء، وتبدأ الشركة القابضة للكهرباء في تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء عن استهلاك الشهر الماضي.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2022

ووفرت الشركة القابضة للكهرباء، عدد من المنافذ لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية من سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، وذلك بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.

كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول


وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و  Play Store.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، لسداد فاتورة الكهرباء واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

ويتم إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

 


كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال فوري


يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي  - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة فوري المنتشرة بالشوارع والميادين.
 

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء


تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن، إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء، واختيار طرق السداد المختلفة.

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